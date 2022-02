https://it.sputniknews.com/20220206/ucraina-truppe-di-rinforzo-usa-arrivano-nel-sud-est-della-polonia-14950093.html

Ucraina, truppe di rinforzo USA arrivano nel sud-est della Polonia

Ucraina, truppe di rinforzo USA arrivano nel sud-est della Polonia

Le truppe di rinforzo dell'esercito americano saranno dispiegate nella parte sud-orientale della Polonia, vicino al confine con l'Ucraina, ha dichiarato il... 06.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-06T20:34+0100

2022-02-06T20:34+0100

2022-02-06T20:34+0100

mondo

difesa

ucraina

polonia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/706/92/7069250_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e69249b21c0496bce7e8e33689fadced.jpg

Negli ultimi giorni il Pentagono ha iniziato il trasferimento delle truppe di rinforzo nell'Europa orientale. In particolare, in Polonia si recheranno altri 1700 militari americani, che hanno già iniziato ad arrivare all'aeroporto di Rzeszow-Jasionka.Lo scorso mercoledì il portavoce del Pentagono John Kirby ha dichiarato in un briefing che gli Stati Uniti avrebbero successivamente inviato ulteriori truppe in Romania, Polonia e Germania. Kirby ha sottolineato che le forze vengono inviate nella regione "non per sempre" e che "questa è una reazione alla situazione attuale, i soldati non combatteranno in Ucraina". I rinforzi sarebbero necessari per "fornire supporto" agli alleati nella regione, ha affermato.Situazione in UcrainaKiev ed i paesi occidentali hanno, nell'ultimo periodo, espresso preoccupazione per il presunto aumento delle "azioni aggressive" della Russia vicino ai confini dell'Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia sposta le sue truppe all'interno del suo territorio e a sua discrezione.Mosca ha più volte respinto le accuse dell'Occidente e dell'Ucraina di "azioni aggressive", affermando che non minaccia nessuno e non attaccherà nessuno, e che le dichiarazioni sull'"aggressione russa" sono usate come scusa per posizionare ulteriore equipaggiamento militare della NATO vicino ai confini russi. Il ministero degli Esteri russo ha notato in precedenza che le dichiarazioni occidentali sulla "aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi da essa sono "sia ridicole che pericolose".

ucraina

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa, ucraina, polonia