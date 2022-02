https://it.sputniknews.com/20220206/trattative-sul-nucleare-iraniano-il-negoziatore-capo-iraniano-ali-bagheri-kani-esprime-fiducia-14942167.html

Trattative sul nucleare iraniano: il negoziatore capo iraniano Ali Bagheri Kani esprime "fiducia"

Trattative sul nucleare iraniano: il negoziatore capo iraniano Ali Bagheri Kani esprime "fiducia"

Il capo negoziatore iraniano, Ali Bagheri Kani ha espresso la speranza che le trattative per il nucleare civile iraniano portino presto a un felice esito... 06.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-06T09:48+0100

2022-02-06T09:48+0100

2022-02-06T09:48+0100

iran

nucleare

mondo

sicurezza

geopolitica

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/13799040_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_346f40d4abe90310914cd74eed947de1.jpg

Il viceministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, ha definito i colloqui attuali sul nucleare come "costruttivi", come citato dall'agenzia Irna.La trattativa in corso dal 29 novembre ha luogo nella capitale austriaca.Bagheri Kani, è anche il capo negoziatore per il nucleare di Teheran.In riferimento alle sanzioni volute dall'ex-presidente Donald Trump, che nel 2018 ha imposto il ritiro degli Stati Uniti d'America dall'accordo targato 2015, Bagheri Kani ha aggiunto, come riportato da Ansa:Kani ha concluso il suo intervento dicendo che se tutti i Paesi in campo collaboreranno, si potranno avere risultati in tempi brevi, parafrasando come traspare dalle sue stesse parole, riportate ancora una volta da Ansa: Il Pacg, Piano d'azione congiunto globale, è l'accordo sottoscritto a Vienna il 14 luglio 2015 da Iran in primis , e da Unione Europea e Paesi membri del Consiglio di sicurezza delle nazioni unite (Cina, Russia, Stati Uniti , Gran Bretagna, Francia), più la Germania. In base all'accordo precedentemente siglato, l'Iran ha provveduto all'eliminazione delle sue scorte di uranio a medio arricchimento, alla riduzione del 98% delle riserve di uranio a basso arricchimento e di due terzi dei suoi apparati di centrifugazione a gas. In base agli accordi, l'Iran non può costruire nessun nuovo reattore nucleare ad acqua pesante.Numerose le altre restrizioni cui il Paese orientale deve sottostare in base agli accordi, con la supervisione della AIEA, l'agenzia internazionale per l'energia atomica, che ha regolare accesso per quanto concerne tutti gli impianti nucleari del Paese.

https://it.sputniknews.com/20220205/nucleare-civile-iraniano-lamministrazione-biden-alleggerisce-le-sanzioni-a-teheran-14921236.html

https://it.sputniknews.com/20220115/l-iran-testa-nuovo-missile-spaziale-a-combustibile-solido-servira-per-lanciare-satelliti-in-orbita-14628199.html

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, nucleare, mondo, sicurezza, geopolitica, diplomazia