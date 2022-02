https://it.sputniknews.com/20220206/tragedia-a-padova-minorenne-alla-guida-dellauto-dei-genitori-si-schianta-contro-un-muro-morto-14945402.html

Tragedia a Padova, minorenne alla guida dell'auto dei genitori si schianta contro un muro: morto

Tragedia a Padova, minorenne alla guida dell'auto dei genitori si schianta contro un muro: morto

I genitori avevano affidato la propria auto ad un amico del figlio, maggiorenne. Al momento dello schianto alla guida c'era il figlio minorenne della coppia. 06.02.2022, Sputnik Italia

Un ragazzo di 17 anni è morto questa notte dopo esser uscito di strada con l'auto dei genitori, una Opel corsa che ha sfondato alcuni muretti di cinta di alcune case per poi finire la propria corsa in un giardino. L'auto era stata affidata dai genitori del ragazzo ad un amico del figlio, maggiorenne.Al momento dello schianto però, è risultato alla guida il figlio stesso della coppia. La polizia stradale di Pieve di Sacco, Padova, sta svolgendo gli accertamenti del caso.Si ipotizza il reato di "incauto affidamento" in violazione al codice della strada, in quanto si è affidato un veicolo in modo poco accorto, dato che al volante è finito un minore sprovvisto di patente di guida. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale "Piovese", nelle vicinanze del comune di Legnaro, in provincia di Padova.

