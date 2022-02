https://it.sputniknews.com/20220206/terremoto-a-viareggio-nella-notte-magnitudo-38-14939027.html

Terremoto a Viareggio nella notte, magnitudo 3,8

Scossa di terremoto questa notte in provincia di Lucca, a Viareggio. Magnitudo 3,8. Non segnalati danni a persone o cose. 06.02.2022, Sputnik Italia

L'Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia riporta la notizia di una scossa di terremoto avvenuta questa notte intorno alle 2 di magnitudo 3,8 della scala Richter e profondità di 8km circa. Non vi sono al momento segnalazioni di danni a persone o cose; sui social gli abitanti della zona riferiscono però di aver distintamente avvertito la scossa.Difatti il sisma è stato avvertito distintamente soprattutto in Versilia ma anche in Valle del Serchio e in Garfagnana.Molti abitanti sono stati svegliati dall'evento sismico, con una comprensibile paura.Alcuni cittadini, sebbene fosse notte inoltrata, hanno preferito lasciare le proprie case seppur temporaneamente, uscendo in strada.Paura anche in tutta la Versilia, dove si segnala che la scossa è stata avvertita con maggiore intensità.La protezione civile ha subito messo in moto il proprio sistema di controllo per la verifica dei danni nella zona.

