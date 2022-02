https://it.sputniknews.com/20220206/spazio-in-avvicinamento-alla-terra-asteroide-quattro-volte-piu-grande-della-torre-eiffel-14949392.html

Spazio, in avvicinamento alla Terra asteroide quattro volte più grande della Torre Eiffel

Il mese prossimo, un asteroide denominato 138971 (2001 CB21) sfiorerà la Terra, scrive Newsweek. Con un diametro stimato di 1,3 km, supera di ben 4 volte... 06.02.2022, Sputnik Italia

Stando alle stime degli esperti l'asteroide che si sta avvicinando alla Terra ha un diametro di circa 1,3 km, quattro volte l'altezza della Torre Eiffel di Parigi, secondo gli scienziati della NASA.I ricercatori sono riusciti ad identificare la data quando approssimativamente l'asteroide passerà in prossimità del nostro pianeta: il passaggio avverrà alle ore 9:00 del prossimo 4 marzo. La velocità dell'asteroide supererà i 43.130 km/h. La NASA, l'ente spaziale degli Stati Uniti, ha classificato il corpo celeste in avvicinamento come "potenzialmente pericoloso", anche se per gli scienziati è improbabile uno scontro con la Terra.L'asteroide è stato scoperto da Gianluca Masi, astronomo del progetto Virtual Telescope, questo 30 gennaio. L'astronomo ha anche scattato una foto di "CB21- 2001" con un telescopio terrestre, quando il corpo celeste si trovava ad una distanza di più di 34,6 milioni di km dalla Terra.Di recente, un altro asteroide, "1994 PC1", con un diametro stimato di circa 1,1 chilometri, ha "sorvolato" il nostro pianeta lo scorso 18 gennaio.Il passaggio è avvenuto ad una distanza di circa due milioni di chilometri.

