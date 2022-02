https://it.sputniknews.com/20220206/napoli-13enne-in-giro-con-una-pistola-a-salve-alla-cintura-denunciato-14945455.html

Napoli, 13enne in giro con una pistola a salve alla cintura: denunciato

L'arma è la replica di una Bruni calibro 9, senza tappo rosso. Il bambino la portava agganciata alla cintura e con un colpo in canna. 06.02.2022, Sputnik Italia

Un ragazzino di 13 anni andava in giro a Volla, Napoli, con una pistola a salve alla cintura. L'arma è solo la replica di una Bruni calibro 9, ma senza il tappo rosso può essere facilmente scambiata per vera. In più il minorenne la portava con una cartuccia già in canna, pronta per essere esplosa.I carabinieri di Volla hanno fermato il 13enne in via Famiglietti. In seguito ai controlli la pistola è stata sequestrata ed il ragazzino è stato denunciato per porto e detenzione abusivi di un'arma. In seguito è stato riaffidato ai genitori. E' reato uscire di casa con una pistola giocattolo? L'utilizzo di una pistola giocattolo o scacciacane anche fuori dalla propria abitazione non è reato, ma lo diventa se la replica dell'arma è priva di tappo rosso. In questo caso si incorre nel reato contravvenzionale di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua reale capacità intimidatoria.

2022

