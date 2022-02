https://it.sputniknews.com/20220206/locatelli-cts-si-apre-una-nuova-fase-stiamo-uscendo-dalla-fase-critica-14941600.html

Fattori trainanti la campagna vaccinale e la gradualità nell’allentamento delle restrizioni, per il coordinatore del Comitato. L’ammonimento: no a isolamento... 06.02.2022, Sputnik Italia

Per Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts) per l’Italia e la lotta alla pandemia di coronavirus “si sta aprendo una fase nuova”, perché “tutti gli indicatori, dall’incidenza cumulativa a sette giorni ogni 100 mila abitanti all’indice Rt, fino al numero di posti occupati nelle strutture ospedaliere o nelle terapie intensive mostrano chiaramente che stiamo uscendo dalla fase più critica”.Un risultato raggiunto, rivendica Locatelli, senza lockdown e chiusura delle attività, a differenza di Paesi come Germania, Olanda e Austria, dice al Corriere della Sera.E adesso serve ancora questa gradualità, perché “va gestita tutta la fase di riapertura. La progressività con adeguata pianificazione che ha improntato anche recentemente le scelte del governo offre le migliori garanzie”.I No vax? Ledono loro stessiIl coordinatore del Cts rinnova l’appello alla vaccinazione, sia per i bambini, per cui è uno scudo per la “malattia grave o persistente”, sia per gli adulti che ancora non si sono immunizzati.“Esporsi al rischio di essere contagiati significa non avere a cuore la propria salute. E smontiamo la credenza che la variante Omicron sia ‘un banale raffreddore’. Si connota per minore pericolosità rispetto alla Delta, ma non per assenza di potere patogeno”.Sull’ipotesi di ridurre l’isolamento per gli asintomatici Locatelli sottolinea la sua contrarietà.“Semmai – argomenta - il ragionamento può fondarsi sullo stato vaccinale. Personalmente ritengo importante che non si abbandoni l’evidenza di una documentata negativizzazione”.

