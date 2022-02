https://it.sputniknews.com/20220206/lei-non-sa-chi-sono-io-guai-per-i-figli-del-capo-di-gabinetto-di-gualtieri-14952224.html

“Lei non sa chi sono io”, guai per i figli del capo di gabinetto di Gualtieri

“Lei non sa chi sono io”, guai per i figli del capo di gabinetto di Gualtieri

Fermati dai carabinieri, il 19enne e il 17enne hanno minacciato i militari di ripercussioni per il controllo e la multa seguita. 06.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-06T20:04+0100

2022-02-06T20:04+0100

2022-02-06T20:04+0100

roma

carabinieri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/10412864_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_6ecd96785c9f9b1a53aa18600a6ca14e.jpg

Multa e reprimenda dura da parte di Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ai suoi figli.I due ragazzi, 17 e 19 anni, sono stati fermati dai Carabinieri, secondo l’AdnKronos, per un controllo ai Parioli mentre si trovavano sull’auto del padre parcheggiata per strada con altri amici.I militari hanno proseguito con i controlli nonostante la minaccia di trasferimento.Nel corso delle verifiche si è scoperto che circa due settimane fa, il più grande dei due fratelli era stato identificato per un controllo a piazza Euclide.In quel caso era stato invitato a indossare la mascherina come gli altri giovani in piazza.Multa e ramanzinaPer i due figli di Ruberti è scattata la multa dei carabinieri e un sonoro rimprovero.Il capo di gabinetto di Gualtieri, inoltre, ha detto ai figli di non comportarsi ancora in questo modo e di avere il massimo rispetto per carabinieri e le forze dell'ordine.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

roma, carabinieri