https://it.sputniknews.com/20220206/largentina-aderisce-alla-nuova-via-della-seta-dalla-cina-investimenti-per-23-miliardi-di-dollari-14947559.html

L'Argentina aderisce alla Nuova Via della Seta: dalla Cina investimenti per 23 miliardi di dollari

L'Argentina aderirà alla Nuova Via della Seta, ovvero Belt and Road Initiative lanciata dalla Cina, e riceverà più di 23 miliardi di dollari dal paese asiatico... 06.02.2022, Sputnik Italia

Al momento il capo di stato argentino Alberto Fernandez si trova in visita nella Repubblica Popolare Cinese.Le parti hanno firmato 13 documenti sulla cooperazione in diversi settori quali:L'Argentina aveva in precedenza raggiunto un accordo con il Fondo Monetario Internazionale sul proprio debito ed ora ha piena facoltà di attrarre capitali esterni.

