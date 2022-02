https://it.sputniknews.com/20220206/green-pass-illimitato-e-quarantene-ridotte-le-novita-che-scattano-dal-7-febbraio-14944640.html

Green pass illimitato e quarantene ridotte, le novità che scattano dal 7 febbraio

Green pass illimitato e quarantene ridotte, le novità che scattano dal 7 febbraio

Stop alle restrizioni in zona rossa per i vaccinati. Dalla scuola primaria differenze per gli immunizzati in caso di Dad e contagi. 06.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-06T11:48+0100

2022-02-06T11:48+0100

2022-02-06T11:48+0100

green pass

coronavirus in italia

scuola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/13488227_0:241:959:780_1920x0_80_0_0_c2cdb391656c6a18ef5b44d6ef326e3a.jpg

Da lunedì 7 gennaio entrano in vigore le misure di uscita graduale dalla pandemia approvate dal governo e promulgate dal presidente Sergio Mattarella.Le norme vanno dal green pass con “durata illimitata”, con le regole per ottenerlo, alla riduzione delle quarantene per la scuola, alle nuove norme per la Ddi (didattica digitale integrata) tra vaccinati e non, e l’eliminazione delle restrizioni per chi è immunizzato anche in zona rossa.Ecco punto per punto le novità introdotte e come e quando saranno valide.No limit per il green pass rafforzatoLa novità più importante dell’ultimo decreto riguarda circa 48 milioni di vaccinati in Italia ed è la modifica del Super green pass.Si tratta del certificato rilasciato soltanto a coloro che sono vaccinati con terza dose o che sono guariti dal coronavirus e con dose di richiamo.Per coloro che hanno ricevuto soltanto due dosi o che sono guariti dalla malattia viene rilasciato il green pass base che è valido soltanto sei mesi.Attualmente il Super green pass è obbligatorio per i mezzi di trasporto, aerei, treni, navi, pullman, autobus e metropolitane e anche per ristoranti, bar (anche all’aperto) piscine, palestre, alberghi, stadi, musei, cerimonie civili o religiose e feste.Il green pass base è valido soltanto per l’accesso agli uffici pubblici, a servizi postali, bancari e finanziari, per andare dal parrucchiere, o dal barbiere, e per attività commerciali, escluse quelle di primaria necessità.Scuola e quarantene più breviNel decreto sono state inserite anche regole più omogenee e semplificate per scuole e studenti.Ecco come cambiano:Zona rossaNel testo indicazioni anche sulla ridefinizione delle zone rosse. Si specifica che per chi è vaccinato non ci sono più limitazioni anche nel caso di area con maggiori contagi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

green pass, coronavirus in italia, scuola