Festival di Sanremo 2022: classifica finale e vincitori

Festival di Sanremo 2022: classifica finale e vincitori

Vincono il Festival di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco, con la canzone "Brividi". Secondo posto per Elisa, con la canzone "O forse sei tu", terzo posto per... 06.02.2022, Sputnik Italia

Tramite media delle percentuali finali di voto ottenute dai partecipanti al Festival nel corso della finale di ieri sera e nelle serate precedenti, ecco l'ultima classifica, che vede vincere questo Festival di Sanremo 2022 come da pronostico Mahmood e Blanco, con la canzone "Brividi".A seguire Elisa, con "E forse sei tu".Dura la battaglia tra i primi due in classifica, se si pensa che la prima serata sono in testa Mahmood e Blanco, nella seconda serata sale al primo posto Elisa, nella terza serata risalgono primi in classifica ancora Mahmood e Blanco, poi vincitori. Nella serata delle cover in cima alle votazioni salgono ai primi posti Jovanotti e Gianni Morandi. Fondamentale per l'esito il televoto, con demoscopica e 1000 e sala stampa.Si ricorda che le votazioni cambiano di modalità di anno in anno: quest'anno si è optato per una media di voto ottenuta sommando 3 votazioni: la giuria della sala stampa, la giuria demoscopica, denominata da quest'anno "demoscopica 1000", e il voto degli spettatori, o televoto. La 72esima edizione del Festival ha messo la parola fine al voto dell'orchestra, presente fino alla precedente edizione. La giuria della sala stampa è costituita da giornalisti accreditati e divisi in 3 settori, tra giuria del web, della radio e della carta stampata e TV.Questa giuria ha votato per 4 serate.Solo dalla terza serata è entrata in gioco la giuria demoscopica, e quella dei telespettatori o del televoto, entrambe con un peso del 50%.La demoscopica quest'anno si è chiamata "demoscopica 1000" perché composto da ben 1000 giudici, scelti tra "individuati su specifici e moderni criteri di selezione", recita il regolamento stesso del Festival. Si procede con classifiche provvisorie e parziali fino alla quinta e ultima serata del Festival, quando a pesare è soprattutto il televoto. Il televoto ha pesato per il 34% sul risultato finale, la "Demoscopica 1000" per un 33% infine la giuria della Sala Stampa, tv, radio e web per il 33%.Dall'esito della serata conclusiva del Festival, e dal conteggio e dall'analisi di tutte le classifiche generali dei giorni precedenti, viene stilata poi la classifica definitiva, che segue:

