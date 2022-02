https://it.sputniknews.com/20220206/far-west-nel-cosentino-gambizzato-27enne-in-un-bar-14939661.html

Far West nel cosentino: gambizzato 27enne in un bar

Far West nel cosentino: gambizzato 27enne in un bar

Il giovane è stato colpito ai polpacci ed a un gluteo e trasportato all'ospedale di Cosenza. Non è in pericolo di vita. 06.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-06T09:12+0100

2022-02-06T09:12+0100

2022-02-06T09:12+0100

italia

calabria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/842/35/8423570_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_f3e6e2152c04e84b08278cdaed209208.jpg

Sabato sera di paura a Luzzi, Cosenza, dove un uomo armato di pistola calibro 7,65 ha aperto il fuoco contro un giovane di 27 anni, Andrea Caloiero, seduto assieme ad altre tre persone. Probabilmente l'uomo non aveva intenzione di uccidere la sua vittima, perché non avrebbe mirato ad organi vitali. Caloiero è stato ferito ai polpacci e ad un gluteo da almeno due o tre proiettili. L'attentatore ha agito a volto scoperto e si è allontanato a piedi. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Annunziata di Cosenza, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sui fatti indagano i carabinieri della compagnia di Rende e del reparto operativo provinciale, che stanno cercando di ricostruire le dinamiche ascoltando le testimonianze degli avventori del bar.

calabria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, calabria