Energia, Salvini: "Serve decreto urgente per bloccare gli aumenti di luce e gas"

Per il leader leghista l'emergenza è fermare i rincari dell'energia che costeranno a famiglie e imprese oltre 50 miliardi per il 2022. 06.02.2022

"La legge elettorale e le riforme va benissimo ma in questo momento l'emergenza è bloccare gli aumenti di luce e gas". Lo ha detto stamattina Matteo Salvini ai microfoni di Radio 24Il leader leghista torna a mettere al centro i rincari dell'energia e ritiene necessario un decreto urgente, perché "per il solo aumento bollette le imprese nel 2022 pagheranno 37 miliardi in più".Il sostegno a DraghiRiguardo al prezzo che la Lega sta pagando per il sostegno a Mario Draghi, il capo del Carroccio afferma di essere "orgoglioso" per quello che "stiamo ottenendo". Crisi del centrodestraSulla crisi del centrodestra Salvini ammette che la coalizione non ha fatto "bella figura con l'elezione del presidente della Repubblica", ma "sta a noi restituirgli orgoglio e compattezza".All'indomani dalle elezioni al Quirinale il leader della Lega aveva lanciato la proposta di unire i partiti della coalizione di una federazione per creare un soggetto analogo al Partito Repubblicano degli Stati Uniti.

