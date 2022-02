https://it.sputniknews.com/20220206/covid-scienziati-italiani-scoprono-la-causa-delle-polmoniti-bilaterali-14950234.html

Lo studio, condotto dai ricercatori dell'Università di Milano e Politecnica delle Marche, può comportare importanti implicazioni per le cure. 06.02.2022, Sputnik Italia

Un team italiano di ricercatori ha scoperto il meccanismo che provoca le polmoniti bilaterali da Covid-19. Lo studio, pubblicato sulla rivista International Journal of Obesity, è stato coordinato dal professore Saverio Cinti, dell'Università Politecnica delle Marche, e condotto assieme all'Università Politecnica delle Marche e l'Université Côte d'Azur.E' il primo studio che indaga "le caratteristiche ultrastrutturali del tessuto adiposo viscerale tra individui con Covid-19 e che valuta la distribuzione dei lipidi nei polmoni e nei campioni di fegato per istomorfologia", scrivono gli scienziati. I dati sono stati raccolti dai tessuti di 19 individui deceduti per Covid e 23 morti per altre cause. Il primo gruppo di pazienti presentava nei polmoni una maggiore infiammazione dei tessuti e prevalenza di embolie di embolie grassose, responsabili delle polmoniti bilaterali. Lo studio fornisce la prima prova di una di una maggiore infiammazione locale dei tessuti adiposi tra i pazienti positivi al Sar-CoV-2, indipendentemente dallo stato di obesità, ma allo stesso tempo "supporta un'esacerbazione dell'infiammazione correlata all'obesità", si legge nella ricerca. L'esito dell'indagine fornisce importanti implicazioni per il trattamento delle polmoniti bilaterali da Covid-19, che andrebbero curate il più precocemente possibile con farmaci antinfiammatori liposolubili.

