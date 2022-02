https://it.sputniknews.com/20220206/covid-russia-12810118-contagi-180071-335414-decessi-661-10569271-guarigioni-59583-14945695.html

Covid Russia: 12.810.118 contagi (+180.071), 335.414 decessi (+661), 10.569.271 guarigioni (+59.583)

180.071 nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In lieve calo i decessi, in aumento le guarigioni. 06.02.2022, Sputnik Italia

I dati aggiornati del Centro per la lotta al coronavirus della Federazione Russa riportano nelle ultime 24 ore 180.071 nuovi contagi, con il conteggio totale che arriva a quota 12.810.118 contagi.Il bollettino del Centro riporta inoltre 661 decessi, che portano il totale a 335.414.I guariti sono stati in tutto il Paese 59.583, portando il totale delle guarigioni a 10.569.271.Mosca resta la città maggiormente colpita del Paese, con 18.856 nuovi casi nelle ultime ventiquattore, e 81 decessi. 13.022 guarigioni registrate nella Capitale.La regione di Mosca registra 824.697 nuovi casi totali.Le vaccinazioniLe vaccinazioni totali in tutta la Federazione Russa sono al 64.1%, pari a 80 446 704 vaccinati totali.

