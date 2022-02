https://it.sputniknews.com/20220206/covid-lindia-approva-il-vaccino-monodose-sputnik-light-14951048.html

Covid, l'India approva il vaccino monodose Sputnik Light

Il vaccino monodose Sputnik Light ha ricevuto l'approvazione dall'ente regolatorio indiano, il Drug Controller General of India (DCGI). Lo ha riferito il Fondo... 06.02.2022, Sputnik Italia

L'India approva anche il vaccino monodose Sputnik Light, dopo quello a doppia dose Sputnik V, utilizzato in India dall'aprile del 2021 e primo vaccino straniero contro il Covid approvato nel Paese.Uno studio del Centro Gamaleya, dimostra che Sputnik Light fornisce una forte protezione contro il COVID, incluso la variante Omicron. Uno studio preliminare del produttore del vaccino ha scoperto che l'attività virus-neutralizzante di Sputnik Light come booster aumenta significativamente contro Omicron. Il Dr. Reddy's Laboratories, uno dei principali partner di RDIF in India, ha condotto studi clinici locali su Sputnik Light in India. I risultati delle prove hanno contribuito alla decisione del regolatore di certificare il vaccino.Sputnik Light come booster efficace anche per lo SpallanzaniSecondo i dati raccolti dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani in Italia e i risultati di altri studi, il boosting eterologo ("mix & match") con Sputnik Light è la soluzione migliore per aumentare l'efficacia di altri vaccini.Nel frattempo, l'RDIF ha anche presentato istanza di registrazione dello Sputnik M, un vaccino per adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni, che è stato registrato dal Ministero della Salute russo nel novembre 2021. Se approvato dalle autorità di regolamentazione indiane, lo Sputnik M potrebbe diventare il primo vaccino registrato per gli adolescenti del paese.Lo Sputnik Light, approvato in oltre 30 paesi con una popolazione totale di oltre 2,5 miliardi, e lo Sputnik V, autorizzato in 71 paesi, sono stati creati sulla base di una piattaforma vettoriale adenovirale umana ampiamente utilizzata in immunologia negli ultimi tre decenni.

