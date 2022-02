https://it.sputniknews.com/20220206/corea-del-sud-multa-da-1687-milioni-di-dollari-a-mercedes-benz-per-falsificazione-sulle-emissioni-14943624.html

Corea del Sud: multa da 16,87 milioni di dollari a Mercedes-Benz per falsificazione sulle emissioni

Maxi-multa per la Mercedes-Benz data dalla Commissione per il commercio equo e solidale della Corea del Sud. La casa automobilistica tedesca avrebbe mentito... 06.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-06T11:15+0100

corea del sud

mondo

auto

multa

sanzioni

costume, società e curiosità

economia

industria

La Commissione per il commercio equo e solidale (FTC) della Corea del Sud ha rivelato domenica che Mercedes-Benz ha fornito false informazioni sulle emissioni di gas dei suoi veicoli diesel e ha ordinato alla società di porre riparo alla situazione, e di pagare una multa di 20,2 miliardi di won (16,87 milioni di dollari).Lo riporta l'agenzia Yonhap.Secondo l'FTC, Mercedes-Benz avrebbe installato software illegale nei suoi veicoli in modo che i dispositivi di mitigazione dell'inquinamento mostrassero livelli di emissioni di gas inferiori. La commissione ha anche scoperto che la falisficazione delle informazioni suddette sono state specificate anche nelle targhette attaccate alle auto Mercedes prodotte e vendute tra aprile 2012 e novembre 2018.L'anno scorso, la FTC ha anche multato altre case automobilistiche, come Audi-Volkswagen Korea, Nissan Motor, Stellantis Korea e Porsche AG, per manovre sui livelli di emissioni di gas, ha aggiunto l'agenzia di stampa.

corea del sud

2022

