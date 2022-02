https://it.sputniknews.com/20220206/clamoroso-a-milazzo-pescata-una-specie-aliena-e-un-pesce-velenoso-14948475.html

Clamoroso a Milazzo: pescata una specie aliena, è un pesce velenoso

Si tratta del pesce coniglio, una specie originaria del mar Rosso entrata nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. 06.02.2022, Sputnik Italia

E' stato catturato sabato mattina nelle acque di Milazzo un esemplare un esemplare di Siganus rivulatus, meglio noto come pesce coniglio, una specie aliena che presenta degli aculei veleniferi capaci di procurare dolorose ferite. Lo ha riferito il biologo Carmelo Isgrò, direttore del MuMa, il museo del mare di Milazzo. "E' una specie aliena lessepsiana, ovvero specie che dal Mar Rosso è entrata nelle acque del Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. Ultimamente sta espandendo la sua presenza anche nelle acque italiane, sebbene sia meno comune ad oggi di Siganus luridus", ha dichiarato in una nota di Facebook, ricordando che la "stabilizzazione in Mediterraneo di specie come questa è anche frutto del riscaldamento globale che porta all'innalzamento delle temperature anche nel nostro mare.L'esemplare verrà consegnato al al Dr. Francesco Tiralongo dell’Università degli Studi di Catania, responsabile del progetto AlienFish, per studi scientifici più approfonditi.

