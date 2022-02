https://it.sputniknews.com/20220206/centinaia-in-protesta-a-venezia-larsenale-e-dei-veneziani-non-della-marina-14951665.html

Centinaia in protesta a Venezia: “L’Arsenale è dei veneziani, non della Marina"

Dopo la cessione dal Comune alla Marina militare e alla Biennale. I cittadini chiedono un dibattito pubblico per fermare il protocollo e propongono progetti. 06.02.2022, Sputnik Italia

Sono stati diverse centinaia, secondo alcuni almeno un migliaio, i veneziani che oggi, dal mare, attraverso i canali e via terra, hanno protestato contro la cessione di parte dell’Arsenale dal Comune alla Marina militare e alla Biennale.In tutto 63 associazioni cittadine hanno organizzato la manifestazione con lo slogan "L'Arsenale ai veneziani", chiedendo che si avvii un dibattito pubblico per sospendere il protocollo che prevede il passaggio, lasciando al Comune la proprietà degli spazi in cui, i cittadini, propongono di promuovere diverse iniziative.Tra le idee che sono state presentate, la creazione di cantieri di riparazione delle barche storiche e il trasferimento di cantieri di barche nuove che ora si trovano alla Giudecca.Altro progetto, quello di portare laboratori di restauro e altre attività nelle strutture per mantenerle vive. Un luogo simboloL'"Arzanà de' Viniziani", perché secondo gli organizzatori è sia un complesso monumentale che uno spazio urbano, un luogo simbolico per la città lagunare.Al contrario, però, in 10 anni l’utilizzo è stato via via delegato di nuovo alla Marina, alla Biennale e al Consorzio Venezia Nuova.Con la cessione, Venezia rinuncia ai progetti di riqualificazione prospettati nel 2012 e entrano in campo i fondi del Pnrr. La Biennale dovrebbe investire 170 milioni di euro per rigenerare l’area con progetti d’arte.Le proteste anche sui socialLa manifestazione di oggi ha avuto eco anche sui social network dove sono state postate le foto dei partecipanti arrivati in barca o attraverso i ponti della laguna.Ribadendo lo slogan della manifestazione, in molti hanno chiesto che “il protocollo voluto dal Comune va fermato”.E c'è chi ha pubblicato il video del flashmob chiedendo che l'Arsenale ospiti iniziative culturali per i cittadini e non soltanto per i turisti.

