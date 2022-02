https://it.sputniknews.com/20220206/caso-epstein-il-principe-andrea-deporra-a-marzo-per-laggressione-sessuale-alla-giuffre-14944251.html

Caso Epstein, il principe Andrea deporrà a marzo per l'aggressione sessuale alla Giuffre

l Duca di York dovrà deporre sotto giuramento nel processo per aggressione sessuale in cui è imputato per presunti abusi compiuti quando la Giuffre era ancora... 06.02.2022, Sputnik Italia

La data dell'udienza del processo per aggressione sessuale che vede imputato negli Stati Uniti il principe Andrea, terzogenito della regina, è stata fissata per il 10 marzo. E' il Telegraph a riportare per primo la notizia nel giorno del 70° compleanno del regno di Elisabetta II . Il Duca di York dovrà deporre sotto giuramento davanti agli avvocati della 38enne Virginia Giuffre, che lo accusa di aver abusato sessualmente di lei quando ancora era minorenne, secondo la legge degli Stati Uniti. La donna sostiene di essere una vittima del traffico di minorenni del finanziere Jeffrey Epstein e di Ghislaine Maxwell, sua compagna e complice. Loro l'avrebbero presentata al principe Andrea quando aveva solo 17 anni. La scorsa estate la Giuffre ha intentato una causa civile contro il Duca di York, accusandolo di averla aggredita sessualmente in tre occasioni: a casa di Ghislaine Maxwell a Londra, nella villa di Epstein a New York e sull'isola privata di Epstein nelle Isole Vergini americane.Andrea, che nel frattempo è stato privato di tutti i titoli reali e militari, ha sempre negato ogni accusa ma non è stato in grado di fermare i legali della donna, David Boies e Sigrid McCawley.Il 10 marzo dovrà affrontarli fornendo le prove della sua innocenza. La deposizione potrebbe durare anche alcuni giorni.

