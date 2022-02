https://it.sputniknews.com/20220206/campi-flegrei-sciame-sismico-attivo-11-scosse-in-unora-avvertite-a-napoli-14948621.html

Campi Flegrei, sciame sismico attivo: 11 scosse in un'ora avvertite a Napoli

La sequenza di terremoti a bassa energia è iniziata dopo le 8 del mattino e si è protratta oltre le 10. Di magnitudo 1 la scossa più forte, avvertita a Napoli. 06.02.2022, Sputnik Italia

Uno sciame sismico ha interessato questa mattina l'area dei Campi Flegrei, in particolare quella a Sud Ovest della Solfatara, con 11 scosse superficiali e a bassa intensità registrate dai sismografi dell'Osservatorio vesuviano. La sequenza di micro-terremoti, legata al fenomeno del bradisismo, è iniziata alle 8.10 e si è conclusa alle 10.48. L'evento maggiore ha colpito alle 10.13 il quartiere napoletano di Bagnoli con un'intensità di 1 grado della scala Richter, ad una profondità di 1,9 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione residente nell'area e a Pozzuoli, a conclusione di sei micro-scosse avvenute in meno di dieci minuti, di intensità compresa tra 0.1 e 0.7. Anche se lo sciame sismico non ha provocato danni a persone o cose, sono state messe in campo la Polizia Municipale e le squadre della Protezione civile per le opportune verifiche.Il fenomeno del bradisismoIl territorio flegreo è caratterizzato dal fenomeno del bradisismo, il sollevamento del suolo determinato dall'aumento della temperatura e della pressione sotterranea. Il terreno si solleva secondo una geometria a "cupola", di cui Pozzuoli costituisce l'apice.Nella zona il fenomeno ha causato negli anni il sollevamento del suolo: tra il 1970 e il 1972 il terreno si è sollevato di 170 centimetri nel porto di Pozzuoli e tra il 1982 e il 1984 un secondo episodio ha causato un innalzamento di tre metri delle banchine.

