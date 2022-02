https://it.sputniknews.com/20220206/brutta-avventura-per-un-uomo-in-irpinia-bloccato-nella-bufera-ha-percorso-12km-nella-neve-fresca-14947962.html

Brutta avventura per un uomo in Irpinia: bloccato nella bufera, ha percorso 12km nella neve fresca

L'uomo dopo aver abbandonato la propria auto sul ciglio della strada ha percorso svariati chilometri a piedi per raggiungere il primo centro abitato, sulla... 06.02.2022, Sputnik Italia

Un uomo di Battipaglia, Salerno, è rimasto bloccato con la propria auto a causa di una grossa nevicata sull'altopiano in Irpinia.Non si è lasciato andare alla disperazione, però, e prima del tramonto è riuscito a raggiungere il primo centro abitato più vicino, situato a 12 km di distanza. A piedi nella neveL'uomo ha così percorso l'intero tragitto a piedi, incurante delle condizioni atmosferiche non certo a suo favore, con una ingente quantità di neve che ingombrava la carreggiata.La brutta avventura, a lieto fine per fortuna, ha avuto luogo ieri pomeriggio, nei pressi della località di Piano Migliano, nel comune di Calabritto, provincia di Avellino. Senza rete telefonicaL'uomo non ha potuto in alcun modo chiedere aiuto via telefonino per l'assenza di segnale.Raggiunto il centro di Calabritto, gli uomini dei vigili del fuoco hanno poi provveduto al recupero dell'autovettura.

