https://it.sputniknews.com/20220205/valanga-in-valtellina-23enne-travolto-e-grave-14932534.html

Valanga in Valtellina, 23enne travolto: è grave

Valanga in Valtellina, 23enne travolto: è grave

Grave un giovane travolto da una valanga a Livigno, in Valtellina. Trasferito in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, la prognosi è al momento riservata... 05.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-05T15:25+0100

2022-02-05T15:25+0100

2022-02-05T16:08+0100

italia

lombardia

sci

sport

valanga

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/710/08/7100877_0:186:3423:2111_1920x0_80_0_0_479706c45a36d628cb7504e42675911f.jpg

Un giovane di 23 anni è stato travolto da una valanga a Livigno, mentre stava sciando in compagnia di amici.Il ragazzo è stato estratto dalla neve in gravissime condizioni ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Bergamo.La prognosi è al momento riservata; nella valanga il giovane ha riportato diversi traumi da schiacciamento e asfissia.Gli uomini del Soccorso alpino sono intervenuti sul posto, a 2.400 metri di altitudine.Stando alle prime ricostruzioni, il giovane è stato trovato in un canalone al di fuori delle piste battute.È invece Illeso l'amico del giovane travolto, che si trovava a pochi metri dallo stesso al momento del distacco dell'imponente massa nevosa. La valanga aveva un fronte di 30 metri circa.

lombardia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, lombardia, sci, sport, valanga, sicurezza