USA, Tennessee: pastore brucia i libri di Harry Potter e Twilight durante la messa

USA, Tennessee: pastore brucia i libri di Harry Potter e Twilight durante la messa

Un discusso pastore di una parrocchia in Tennessee, Stati Uniti, ha dato il via ad un insolito spettacolo durante una delle sue recenti messe: ha infatti... 05.02.2022

Siamo in America. Un pastore del Tennessee, negli Stati Uniti, ha dato vita ad un inusuale spettacolo: un rogo, andato in onda in diretta facebook, a danno di alcuni esemplari di libri della saga di Harry Potter e Twilight.I libri, facenti parte delle due note saghe fantasy tanto amate da milioni di fan sparsi ai quattro angoli del globo, sarebbero colpevoli infatti, a sentire il pastore Greg Locke, di contenere "chiari riferimenti demoniaci".Come si vede nel video in questione, il rogo è "imponente".Diverse persone hanno partecipato al lancio dei tomi nel pieno centro delle fiamme.L'evento segue di poco la decisione presa da un distretto scolastico, sempre nello Stato americano, di mettere al bando Maus, nota graphic novel di Art Spiegelman che racconta l'Olocausto con immagini evocative e con protagonisti presi dal mondo animale.Il pastore ha esortato i presenti con una predica, è il caso di dirlo, molto accorata ed accesa, chiedendo loro di "cacciare le influenze demoniache dalle proprie case".Prima del sermone, il religioso detto, in una predica, che stava combattendo i "diavoli massoni liberi".Ha poi proseguito, come riporta il Guardian:Allo stesso tempo, un contro-manifestante distribuiva copie di Fahrenheit 451, il noto libro di Ray Bradbury, in cui si bruciano pubblicamente libri, secondo quanto ha riferito al Guardian un fotografo presente all'evento, Tyler Salinas.L'Associazione delle Biblioteche Americane (ALA) riferisce che di recente le richieste di "messa al bando" di libri sono "notevolmente aumentate": solo nell'autunno del 2021 vi sono state 330 richieste, contro le 156 dell'intero 2020.Fan delle due saghe avvisati.

