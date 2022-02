https://it.sputniknews.com/20220205/tutti-gli-sgravi-della-manovra-dalla-tampon-tax-allo-sconto-per-la-prima-casa-dei-giovani-14935859.html

Tutti gli sgravi della Manovra, dalla tampon tax allo sconto per la “prima casa” dei giovani

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota di chiarimento delle misure introdotte con la legge di Bilancio e valide per il 2022. 05.02.2022, Sputnik Italia

Iva più bassa per il gas, più tempo per accedere agli sgravi per l’acquisto della prima casa per gli under 36, esenzione di bollo per i certificati telematici e tassa al 10% per gli assorbenti e i prodotti per l’igiene intima femminile.Sono alcune delle misure, approvate con la legge di Bilancio, e che sono entrate in vigore dall’1 gennaio, su cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito una circolare che chiarisce alcuni degli impatti sulle tasche degli italiani più nel dettaglio.La casa per i giovaniÈ stato prorogato di sei mesi, fino al 31 dicembre 2022, la scadenza dell'agevolazione introdotta con il decreto Sostegni-bis a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile.Iva più bassa per assorbenti e gasTra gli interventi previsti e chiariti anche l'Iva soft per le forniture di gas metano per cui viene estesa la riduzione dell'aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano per usi civili e industriali per gennaio, febbraio e marzo 2022.Infine, la manovra estende a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica.

