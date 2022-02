https://it.sputniknews.com/20220205/sicilia-in-salvo-un-gruppo-di-escursionisti-in-difficolta-sulletna-14930046.html

Sicilia, in salvo un gruppo di escursionisti in difficoltà sull'Etna

Sicilia, in salvo un gruppo di escursionisti in difficoltà sull'Etna

Il gruppo si è trovato in difficoltà ad alta quota sul versante Nord dell'Etna, mentre rientrava dalla Grotta del Gelo. 05.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-05T11:16+0100

2022-02-05T11:16+0100

2022-02-05T18:07+0100

italia

sicilia

etna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/590/68/5906808_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f9f977942216f2b84317a9c6b6029e0.jpg

È stato necessario l'intervento dei tecnici della stazione Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano per il recupero di alcuni escursionisti stranieri in difficoltà sul versante Nord dell'Etna. L'operazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 4 febbraio.Il gruppo era formato da due giovani coppie di nazionalità americana, tunisina, polacca e olandese in escursione sul sentiero della Grotta del Gelo, secondo quanto si apprende dalla stampa locale.Le squadre d'intervento del SASS hanno intrapreso la ricerca degli escursionisti ad alta quota, dopo essere stati allertati dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Nel frattempo, il gruppo è riuscito a scendere di quota e raggiungere autonomamente il rifugio di Monte Spagnolo, uno dei bivacchi della Pista Altomontana. Lì sono stati raggiunti dai soccorritori del SASS, SAGF e dai vigili del fuoco e accompagnati al Rifugio Ragabo.Sette giorni fa, sempre sul versante Nord dell'Etna, in località Timpa Rossa, un intervento di soccorso aveva tratto in salvo due escursionisti sorpresi da una tormenta.

sicilia

etna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sicilia, etna