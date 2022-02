https://it.sputniknews.com/20220205/sardegna-omicidio-nelloristanese-agricoltore-uccide-la-moglie-e-chiama-i-carabinieri-14928304.html

Sardegna, omicidio nell'oristanese: agricoltore uccide la moglie e chiama i carabinieri

Sardegna, omicidio nell'oristanese: agricoltore uccide la moglie e chiama i carabinieri

Ennesimo femminicidio questa mattina a Zeddiani, nell'oristanese. L'uomo, con cui la donna gestiva un ortofrutticolo in zona, ha confessato ai carabinieri le... 05.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-05T20:37+0100

2022-02-05T20:37+0100

2022-02-05T20:37+0100

italia

sardegna

omicidio

carabinieri

arresto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/842/35/8423570_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_f3e6e2152c04e84b08278cdaed209208.jpg

A fare le spese della furia omicida, durante una violenta lite domestica, una donna di 51 anni. A nulla sono valsi i soccorsi.L'episodio è avvenuto all'alba di oggi a Zeddiani, in provincia di Oristano, in Sardegna.All'apice della discussione accesa in corso con la moglie, l'uomo ha perso il controllo, colpendola ripetutamente con un corpo contundente.Le urla della donna hanno richiamato l'attenzione dei vicini, ma a nulla sono valsi i soccorsi: all'arrivo degli uomini della compagnia dei carabinieri di Oristano, per la donna non vi è stato purtroppo nulla da fare.Marito e moglie vivevano nello stesso stabile e gestivano un ortofrutticolo in zona, anche se erano da tempo da separati.L'uomo ha confessato le proprie responsabilità agli uomini delle forze dell'ordine intervenuti sul posto.

https://it.sputniknews.com/20220109/femminicidio-nella-notte-a-livorno-un-uomo-di-80-anni-uccide-la-moglie-76enne-a-coltellate-14533492.html

sardegna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sardegna, omicidio, carabinieri, arresto