Ponte sullo Stretto, Giovannini: "Si valuta un progetto a più campate"

Megaprogetto non più attuabile, avviato uno studio di fattibilità per un ponte con più di una campata a fronte dell'"opzione zero", cioè non fare nulla. 05.02.2022, Sputnik Italia

Ponte sullo Stretto, l'opzione è di nuovo sul tavolo, ma si riparte da zero con uno studio di fattibilità per un nuovo progetto a più di una campata.L'annuncio è stato dato ieri dal sottosegretario Giancarlo Cancellieri, oggi arriva la conferma dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell'assemblea ecologista di Firenze. "Il Parlamento ha varato nel 2020-2021 degli ordini del giorno sulla realizzazione o lo studio possibile per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Faccio notare che nel 2021, contrariamente a quella del 2020, la mozione approvata dal Parlamento parla di una soluzione sostenibile, non da un punto di vista economico ma da tutti i punti di vista", ha dichiarato il ministro. Lo studio servirà a chiarire se il ponte sullo Stretto risulta fattibile "alla luce dei nuovi standard", e sostenibile sotto tutti i punti di vista, compreso quello ambientale. Inoltre bisognerà rivalutare i costi di realizzazione a fronte di "tutti i rincari degli ultimi dieci anni, e se è funzionale fino in fondo”.In alternativa resta l'opzione zero, ovvero l'archiviazione definitiva del progetto di un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. La prima fase potrebbe concludersi entro la primavera 2022 ed entro giugno il piano sul ponte a più campate, opzione finora esclusa per ragioni ingegneristiche. La società RFI Spa provvederà tramite procedura di evidenza pubblica all'acquisizione dei documenti di fattibilità economica. Il sottosegretario Cancellieri ieri ha riferito, a margine di un evento all'aeroporto Leonardo Da Vinci, che Il ministro Giovannini ha dato mandato a Italferr per realizzare il progetto di fattibilità e "chiaramente questo progetto valuta tutte le opzioni, contemplando anche l’opzione zero".

