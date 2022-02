https://it.sputniknews.com/20220205/omicidio-paolo-moroni-per-i-legali-a-rischio-le-indagini-da-parte-delle-autorita-dei-paesi-bassi--14925002.html

Omicidio Paolo Moroni, per i legali a rischio le indagini da parte delle autorità dei Paesi Bassi



Effettuata l'autopsia sul corpo dell'ingegnere 42enne ucciso a coltellate nella sua casa ad Amsterdam. I legali italiani che si stanno occupando del caso... 05.02.2022, Sputnik Italia

Uno dei due legali italiani della famiglia dell'ingegnere ucciso nel corso di un'aggressione all'arma bianca nella sua casa di Amsterdam, Bruno Forestieri, ha espresso dubbi sull'operato degli organi inquirenti che si stanno occupando del caso nei Paesi Bassi.Come riferisce Fanpage, traspare in merito una forte preoccupazione, dalle parole dello stesso, circa il rischio che "le indagini vengano svolte male":Intanto, il sospetto si trova in carcere, in isolamento.Come riferisce ancora Fanpage, si occupano del caso dell'omicidio dell'ingegnere 3 legali, 2 italiani e uno olandese: l'avvocato Bruno Forestieri di Civitavecchia, che collabora con l'avvocato Roberto De Falco, e l'avvocato olandese Frederick Janssen.Forestieri ha confermato che è già stata decretata e effettuata l'autopsia, e che la stessa è stata svolta da un medico indipendente.Ancora nessuna notizia è trapelata dagli esami effettuati sul corpo dell'ingegnere. Ad indagare sull'accaduto anche l'Italia, dove a Roma è stato aperto un fascicolo per omicidio.Stando alle prime indiscrezioni, alla base del folle gesto vi sarebbe un litigio tra l'ingegnere ed il presunto killer, suo convivente.Secondo quanto riferito, a far scattare la furia omicida del sospetto è stato l'esser stato colto in fragrante nel tentativo di sottrarre dei soldi dal portafogli dell'ingegnere. Ne è scaturita una lite, che ha portato poi al tragico epilogo.La salma è stata fatta rientrare nel frattempo in Italia, accompagnata dai familiari della vittima. A breve i funerali.

