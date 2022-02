Nucleare civile iraniano, l'amministrazione Biden alleggerisce le sanzioni a Teheran

"Abbiamo deciso di ripristinare l'esenzione dalle sanzioni per consentire la partecipazione di enti terzi ai progetti di sicurezza e non proliferazione nucleare in Iran, a causa delle crescenti preoccupazioni sulla non proliferazione, in particolare per quanto riguarda le crescenti scorte di uranio arricchito in Iran", ha detto un funzionario del Dipartimento di Stato a Sputnik.