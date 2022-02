https://it.sputniknews.com/20220205/napoli-furgone-senza-targa-usato-come-scuolabus-abusivo-13-minori-a-bordo-14926262.html

Napoli, furgone senza targa usato come scuolabus abusivo: 13 minori a bordo

Il furgone risultava essere senza targa e senza immatricolazione. È stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che informeranno la Procura per i minori. 05.02.2022, Sputnik Italia

I carabinieri di Napoli hanno fermato uno scuolabus abusivo che trasportava 15 studenti, nel quartiere di Scampia. I militari del nucleo radiomobile avevano notato in via Galimberti un furgone senza targa. Dai controlli è emerso che il mezzo non solo non è assicurato, ma non sarebbe mai stato mai stato immatricolato. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.L'autista del furgone è un 45enne di Giugliano in Campania, Napoli; che risulta essere incensurato, ma privo di alcuna autorizzazione comunale per il trasporto scolastico. Gli studenti a bordo del mezzo frequentano l'istituto tecnico Galileo Ferraris di Scampia, 13 di loro sono ancora minorenni, con un'età compresa tra 15-17 anni. Sono stati affidati ai genitori.I carabinieri della stazione Scampia informeranno della vicenda la Procura per i Minorenni di Napoli.Poco più di dieci giorni fa, il 25 gennaio, l'incidente di uno scuolabus aveva destato preoccupazione sempre nel napoletano, a Piano Sorrentino. In mattinata, il veicolo aveva urtato contro un camion, provocando un impatto tremendo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti fra gli studenti a bordo, che hanno proseguito il viaggio con mezzi alternativi.

