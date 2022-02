https://it.sputniknews.com/20220205/milano-furti-al-liceo-e-studente-sfregiato-in-manette-3-minorenni-14920242.html

Milano, furti al liceo e studente sfregiato: in manette 3 minorenni

3 giovani, che si erano introdotti abusivamente ai festeggiamenti del liceo scientifico Vittorio Veneto lo scorso 2 ottobre 2021, nell'intento di rubare agli... 05.02.2022, Sputnik Italia

Tre arresti effettuati dalle forze dell'ordine, nel quadro delle indagini sugli episodi di violenza del 2 ottobre 2021, avvenuti all'interno del liceo scientifico Vittorio Veneto.La polizia ha arrestato 3 minorenni, che dovranno rispondere di furto, lesioni aggravate e dello sfregio al volto subito da uno studente la sera del 2 ottobre 2021, quando i 3 si sono introdotti alla festa che si stava tenendo nell'istituto scolastico milanese.Dei 3, due sono stati condotti al carcere minorile, un terzo è stato affidato ad una comunità.L'identificazione dei giovani è avvenuta grazie alla collaborazione degli studenti presenti alla festa e alla testimonianza delle vittime. Al momento dei fatti, diversi abitanti della zona del liceo milanese ed alcuni studenti che stavano partecipando alla festa avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per la presenza dei 3, che si erano resi protagonisti, tra l'altro, del lancio di bottiglie di vetro, colpendo e sfregiando in modo permanente uno dei partecipanti alla festa.I 3 avevano inoltre rincorso ed aggredito altri studenti all'ingresso della metropolitana e avevano strappato di dosso alle vittime catenine, braccialetti, orologi, intascandosi anche i cellulari dei malcapitati.L'intervento delle forze dell'ordine ha difatti riportato alla luce la refurtiva, presumibilmente da riferirsi ai fatti della serata. Ulteriori indagini sono comunque in corso in questo senso.Gli aggressori avevano filmato le vittime di alcuni degli episodi oggetto d'indagine, condividendo le immagini sui social.

