https://it.sputniknews.com/20220205/messico-referundum-per-decidere-se-il-presidente-restera-in-carica-14919633.html

Messico, referundum per decidere se il presidente resterà in carica

Messico, referundum per decidere se il presidente resterà in carica

In Messico si voterà il 10 aprile, per decidere se l'attuale presidente del Paese, Andrés Manuel López Obrador, continuerà ad essere in carica o verrà... 05.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-05T08:33+0100

2022-02-05T08:33+0100

2022-02-05T10:33+0100

mondo

politica

presidente

messico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/9971277_0:375:2375:1711_1920x0_80_0_0_bbefb8a66f4ed32e1c757837da72339d.jpg

L'istituto nazionale elettorale del paese nordamericano ha approvato il ricorso allo strumento del referendum popolare per revocare il mandato presidenziale all'attuale presidente in carica, Andrés Manuel López Obrador, secondo quanto previsto dalla costituzione.L'indizione del referendum suddetto si deve ad una nuova legge, approvata nel settembre 2021, che istituisce la possibilità di ricorso allo strumento di votazione popolare per la revoca o conferma dell'incarico al presidente.La costituzione messicana limita il mandato presidenziale a un solo ciclo di sei anni.Il referendum proposto ha causato una rottura tra López Obrador e l'istituto elettorale stesso, il quale afferma di non avere abbastanza fondi per organizzare la consultazione.Sia la Corte di Cassazione che la Corte elettorale hanno ordinato però all'istituto di procedere alla votazione.López Obrador gode attualmente di un gradimento pubblico che supera il 60 percento, secondo i sondaggi.Il presidente in carica, da quando ha preso il potere, ha esso stesso dato l'appoggio ad alcuni referendum popolari su molte questioni controverse, dal suo progetto ferroviario, denominato Maya Train, alla cancellazione di un aeroporto parzialmente finito a Città del Messico.In precedenza, una consultazione pubblica sull'opportunità di perseguire penalmente i suoi predecessori per corruzione aveva attirato alle urne solo un ristretto gruppo di elettori del Paese.

https://it.sputniknews.com/20220111/messico-il-presidente-nuovamente-positivo-al-covid-19-sintomi-lievi-14569225.html

messico

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, presidente, messico