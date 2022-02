https://it.sputniknews.com/20220205/malesia-una-frana-inghiotte-diverse-auto---video-shock-14921881.html

Malesia, una frana inghiotte diverse auto - Video shock

Malesia, una frana inghiotte diverse auto - Video shock

Quando la natura colpisce non si può far altro che...togliersi di mezzo. È quanto hanno appreso i testimoni di una tremenda frana che ha risucchiato alcune... 05.02.2022, Sputnik Italia

Le immagini shock di una frana avvenuta lo scorso 25 gennaio in Malesia sono state catturate in un video diffuso sui social e divenuto immediatamente virale, con oltre milioni di visualizzazioni.In un batter d'occhio, la terra ha inghiottito cinque auto posteggiate all'interno dell'area colpita dalla calamità.Secondo i resoconti dei media locali, gli allagamenti dovuti alle forti piogge hanno provocato l'esplosione di un canale di scolo. Di conseguenza, l'acqua è straripata, erodendo il terreno su un lato della strada, con conseguenze drammatiche.Il crollo, tuttavia, non era inaspettato. La strada era già dissestata, con alcune crepe sul manto stradale, aumentate con quest'ultima pioggia.Quando le persone presenti si sono rese conto di cosa stava succedendo, c'erano almeno 10 auto nella zona di pericolo, secondo la stampa locale. Cinque erano parcheggiate lungo il bordo e sono state trascinate dalla frana. Uno dei conducenti l'ha scampata per un pelo, spostando la sua auto pochi secondi prima che il terreno crollasse. Nessuna persona è rimasta ferita.

