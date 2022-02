https://it.sputniknews.com/20220205/lallarme-di-giovannini-dai-cambiamenti-climatici-danni-alle-infrastrutture-per-2-miliardi-lanno-14935120.html

L’allarme di Giovannini: “Dai cambiamenti climatici danni alle infrastrutture per 2 miliardi l’anno”

L’allarme di Giovannini: “Dai cambiamenti climatici danni alle infrastrutture per 2 miliardi l’anno”

Per il ministro bisogna investire in sostenibilità e resilienza per non soccomberà alla vulnerabilità legata al clima. I costi di aggiustamento rischiano di... 05.02.2022, Sputnik Italia

Al ministero per le Infrastrutture e mobilità sostenibili è stato presentato lo studio “Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità”, un approfondimento che punta un faro sull’impatto dei cambiamenti climatici in Italia e sul loro costo.Il clima e il surriscaldamento globale con le loro conseguenze potrebbero produrre danni alle infrastrutture stimati in due miliardi all’anno fino al 2030 e cinque miliardi all’anno fino al 2050.I rischi di interventi di scarsa qualità su cui rimettere le maniPer Giovannini la corsa alla transizione della mobilità resterà senza un tassello se non si penserà contemporaneamente alle infrastrutture.“Se anche da domani mattina noi avessimo tutti i sistemi di trasporto elettrici alimentati da energia rinnovabile non avremmo comunque risolto il problema delle infrastrutture vulnerabili a causa del clima”.Per il ministro è un dato “molto preoccupante, pari a circa 12 volte il valore dei danni attuali”.Chi prende le decisioni per gli appalti, le amministrazioni, i gestori e le aziende di costruzione, devono quindi porsi il problema “sul piano qualitativo”, facendo scelte diverse da quelle fatte nel passato. “Altrimenti i costi di aggiustamento saranno molto più elevati: se col Pnrr noi non costruissimo infrastrutture sostenibili e resilienti poi ci dovremo sicuramente rimettere le mani”.Un costo che pesa sul Nord e sui portiSecondo Giovannini, in questa ottica, gli impatti economici della crisi climatica sarebbero più pesanti nelle regioni del Nord Italia, “dove è più alta la concentrazione infrastrutturale rispetto al Mezzogiorno e dove sono collocate molte più attività economiche”.Per questo “un euro investito per rendere le infrastrutture resilienti alla crisi climatica produce, nel 2050, benefici pari a quasi 5 euro”.I rischi realiGiovannini fa degli esempi pratici dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture.“Con l’aumento delle temperature si rischia che i binari delle ferrovie si deformino provocando incidenti. Poi c’è il tema delle buche nelle strade causate dalla pioggia o dal calore eccessivo. Quindi, bisogna costruire con criteri diversi e bisogna adeguare le attuali infrastrutture per renderle più resilienti”.Criteri che sono stati inseriti nelle opere del Pnrr dove vengono anche premiate soluzioni innovative e più sostenibili.

