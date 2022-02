https://it.sputniknews.com/20220205/la-lascia-sola-coi-figli-per-andare-a-pesca-moglie-mette-allasta-il-marito-14933317.html

La lascia sola coi figli per andare a pesca, moglie mette all'asta il marito

La lascia sola coi figli per andare a pesca, moglie mette all'asta il marito

Una donna residente in Nuova Zelanda, lasciata da sola con due figli, ha deciso di vendicarsi con il proprio marito, "vendendolo" all'asta, scrive il portale... 05.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-05T20:44+0100

2022-02-05T20:44+0100

2022-02-05T20:44+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/786/01/7860151_0:220:2859:1828_1920x0_80_0_0_1d0151a90d2c113490c0a2e034961fcf.jpg

Linda McAlister, irlandese, ha sposato John nel 2019. In quel periodo la coppia aveva già due figli: Colt, che ora ha quattro anni, e Ryder, che ne ha sei. Poco fa sono iniziate le vacanze scolastiche dei bambini, il che, ad avviso della mamma, ha avuto un effetto negativo sulla loro routine quotidiana; i coniugi difatti hanno iniziato a coricarsi molto più tardi.Durante le vacanze dei figli, John è andato a pescare, lasciando la moglie sola con i bambini. Il gesto del marito ha mandato su tutte le furie la donna, che ha deciso di vendicarsi del marito mettendolo in vendita su TradeMe, un'asta online neozelandese, riporta il portale.La donna ha osservato che Jonh ha seguito attentamente l'andamento delle contrattazioni, in quanto era fiducioso che avrebbe potuto incassare un notevole importo. Alla fine, il massimo proposto per il marito è stato di 100 dollari neozelandesi (58 euro), dopodiché l'annuncio è stato tolto dal sito per violazione delle regole del servizio.Un responsabile di TradeMe ha affermato che era da molto tempo che gli utenti non mettevano in vendita il proprio coniuge sul sito di aste.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo