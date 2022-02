https://it.sputniknews.com/20220205/ecco-sushi-il-gatto-piu-triste-del-mondo-14913157.html

Ecco Sushi, il gatto più triste del mondo

Ecco Sushi, il gatto più triste del mondo

Il gatto ha questo aspetto infelice a causa di una rara malattia genetica ereditaria, la Sindrome di Ehlers Danlos (EDS). 05.02.2022, Sputnik Italia

Sushi, questo il suo nome, è un gatto di cinque anni di San Paolo, in Brasile, ed è conosciuto come “il gatto più triste del mondo", a causa di una rara malattia genetica ereditaria: la Sindrome di Ehlers Danlos (EDS), che colpisce il tessuto connettivo e causa una pelle elastica e fragile; è proprio a causa di questa malattia è dovuta la sua espressione triste.Il gatto è stato salvato dalla strada nel 2016 dalla sua proprietaria, la signora Larissa Yamaguchi, che ha dichiarato: "Ci sono voluti quattro anni per sapere che Sushi aveva l'EDS”.Il gatto ora vive una vita serena, anche se a causa della malattia necessita di particolari attenzioni, soffre infatti di prurito alla pelle e per questo a volte deve indossare uno speciale collare morbido, inoltre, il micio richiede di essere regolarmente idratato e deve seguire una particolare dieta.

