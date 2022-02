https://it.sputniknews.com/20220205/dopo-lannuncio-shock-sui-conti-eni-e-cdp-mettono-saipem-sotto-tutela-14923215.html

Dopo l’annuncio shock sui conti, Eni e Cdp mettono Saipem sotto tutela

Le due società hanno inserito nell’assetto due loro manager: Puliti nuovo direttore generale e Calcagnini vice con delega al controllo finanziario dei... 05.02.2022, Sputnik Italia

I due grandi azionisti di Saipem, Eni e Cassa depositi e prestiti, hanno deciso di aumentare il controllo sulla società e di affiancare la direzione dell’amministratore delegato Francesco Caio, dopo l’annuncio a sorpresa di una perdita di oltre un terzo del capitale.Da Eni (che detiene il 30,54%), in particolare dalla direzione di Natural Resources, arriva Antonio Puliti, nominato nuovo direttore generale “con ampie deleghe operative e gestionali”. Il ruolo era stato fino ad ora di Caio che mantiene soltanto la carica di ad.Da Cdp (12,55%) arriva Paolo Calcagnini, vice direttore generale e chief business officer di Cdp, assume invece il ruolo di vice dg, a capo di una nuova unità creata per rafforzare la pianificazione e il controllo finanziario delle commesse e delle attività gestionali.Nel corso del Cda di ieri è stata anche creata una funzione interna alla nuova direzione generale e quindi sotto il controllo diretto di Eni e Cdp, che concentra le attività legali e negoziali.Il crollo anche in BorsaDa quando lunedì Saipem ha annunciato l’allarme sugli utili, meno un miliardo, rispetto alle previsioni di ottobre, il titolo ha perso il 41,6%.E, ieri, Standard & Poor’s ha tagliato il giudizio di merito di credito di Saipem da “Bb” a “Bb-”.

Rachele Samo

