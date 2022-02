https://it.sputniknews.com/20220205/covid-quarantena-ridotta-a-5-giorni-per-i-non-vaccinati-14925056.html

Covid, quarantena ridotta a 5 giorni per i non vaccinati

Covid, quarantena ridotta a 5 giorni per i non vaccinati

In ogni caso, si uscirà dalla quarantena solo in seguito ad un esito negativo di un test rapido o molecolare. 05.02.2022, Sputnik Italia

In caso di contatti stretti con persone positive, il periodo di quarantena si riduce da 10 a 5 giorni anche per i non vaccinati o vaccinati con due dosi da più di sei mesi. Lo prevede una circolare firmata dal Ministero della Salute, che aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza.La fine della quarantena è condizionata dall'esito negativo di un tampone rapido o molecolare e nei cinque giorni seguenti sarà obbligatorio indossare una mascherina Ffp2. Il provvedimento riguarda soltanto agli asintomatici.Ad oggi sono state somministrate 130.191.455 dosi di vaccino anti-Covid dall'inizio della campagna di vaccinazione nazionale. L'88,27 % degli maggiori di 12 anni ha concluso il ciclo di vaccinazione primaria, in tutto 47.672.925 persone. In 34.726.175 hanno ricevuto la terza dose addizionale o di richiamo. Almeno una dose di vaccino pediatrico destinato alla fascia 5-11 è stata somministrata a 1.234.922. In 622.329 hanno completato il ciclo, pari al 17,02 %.In Italia, il bilancio della pandemia è di 11.449.601 casi totali e 148.167 decessi. Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono stati segnalati 99.522 nuovi casi di contagio e 433 morti di Covid-19.

