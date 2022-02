https://it.sputniknews.com/20220205/covid-19-morto-franco-trinca-il-biologo-scettico-no-vax-14921790.html

Covid-19: morto Franco Trinca, il biologo scettico no-vax

Covid-19: morto Franco Trinca, il biologo scettico no-vax

Ricoverato per una polmonite bilaterale, il noto biologo che sosteneva la cura per il Covid-19 a base di integratori è morto ieri nel tardo pomeriggio... 05.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-05T10:38+0100

2022-02-05T10:38+0100

2022-02-05T10:38+0100

italia

virus

morte

biologia

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/14923536_0:9:1201:684_1920x0_80_0_0_04d437671bdd5ec98eb45665e2224640.png

Alla trasmissione mediaset Dritto e Rovescio aveva apertamente dichiarato di non essersi vaccinato, perché riteneva di "aver un buon sistema immunitario".Nel corso di tutto il 2020 aveva sostenuto una cura per il Covid-19 a base di integratori e vitamine, cura mai avvalorata dalla comunità scientifica ed anzi indicata come priva d'efficacia.Si sa d'altronde che senza cure adeguate ed un rapido e tempestivo ricorso alle strutture ospedaliere specializzate, il coronavirus difficilmente lascia scampo a chi opta per cure "fai da te", come traspare dai dati statistici sulla pandemia in atto."Così ho curato una famiglia dal Covid, adesso stanno tutti bene", riferiva il biologo, in riferimento ad una cura dall'evocativo nome di medicina biologica integrata e basata su "minerali, in particolare zinco e magnesio, vitamine di tutto il complesso A, e dei gruppi B,C,D, flavonoidi come la quercetina e la ben nota idrossiclorochina o il cortisone", secondo quanto trasmesso sul tema dal canale Byoblu, riportato da Open.Ma sono tanti gli interventi del biologo no-vax, in riferimento alle cure alternative alla vaccinazione e al ricorso alle "cure mediche ufficiali", a partire ancora dalle trasmissioni di Byoblu, emittente televisiva privata dalle note posizioni scettiche sul Covid, fino ad un servizio andato in onda a Piazzapulita, dal titolo Integratori magici anti-Covid, in cui il biologo aveva sostenuto di avere "una cura miracolosa", riportando tra l'altro un'accusa non da poco, come riferito ancora da Open:Aveva poi accusato il governo di "preferire arricchire le multinazionali piuttosto che rafforzare il sistema immunitario", nel corso di una trasmissione andata in onda su RadioRadio.Il biologo si è spento all'ospedale di Perugia, dove era ricoverato da questo gennaio per le complicazioni insorte con il coronavirus.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, virus, morte, biologia, vaccino