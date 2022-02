https://it.sputniknews.com/20220205/covid-19-il-virus-puo-avere-effetti-sul-cervello-simili-allalzheimer-14928947.html

Covid-19, il virus può avere effetti sul cervello simili all'Alzheimer

Gli scienziati hanno trovato cambiamenti molecolari simili nei cervelli dei pazienti deceduti a causa del coronavirus e di quelli che soffrivano del morbo di...

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Alsheimer’s and Dementia.Gli esperti del College of Physicians and Surgeons della Columbia University sono giunti alla conclusione che il COVID-19 ha un effetto negativo sui recettori rianodinici, responsabili della formazione dei grovigli neurofibrillari (accumuli proteici che si trovano nei cervelli di coloro affetti da morbo di Alzheimer).Secondo gli scienziati, i recettori rianodinici difettosi sono coinvolti in una serie di processi patogeni, dalle malattie cardiache e polmonari alla risposta del cervello allo stress e al morbo di Alzheimer.I ricercatori hanno concluso che la risposta immunitaria del corpo, dopo aver subito una forma grave di COVID-19, provoca infiammazione nel cervello, che a sua volta porta alla disfunzione dei recettori rianodinici.

