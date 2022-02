https://it.sputniknews.com/20220205/centrodestra-ai-ferri-corti-salvini-sciolto-come-neve-al-sole-berlusconi-furioso-con-meloni-14935453.html

Centrodestra ai ferri corti. Salvini: “Sciolto come neve al sole”. Berlusconi furioso con Meloni

Il leader della Lega attacca gli alleati sul Quirinale e sulle manovra di Forza Italia per creare una forza centrista. Il fondatore di Mediaset esclude i... 05.02.2022, Sputnik Italia

matteo salvini

lega

silvio berlusconi

forza italia

giorgia meloni

fratelli d'italia

Matteo Salvini ci ha messo una settimana per tornare a parlare schiettamente dell’argomento Quirinale e centrodestra. Intervenendo al convegno “Il futuro della destra in Europa” ha ammesso che la coalizione di centrodestra non esiste in questo momento.Il segretario del Carroccio ancora non ha digerito la bocciatura di Elisabetta Casellati nella votazione per il Colle."Alla prova dell'aula 70 voti di presunto centrodestra sono scomparsi, di cui più di 40 di Forza Italia, evidentemente in questo momento e da un po' di tempo e temo ancora per qualche settimana, alla logica di squadra qualcuno preferisce la logica del singolo".L’attacco al progetto del “Centro”Per Salvini nel centrodestra attualmente non ci sono ragionamenti di interesse collettivo ma “un ragionamento miope che guarda al proprio orto”.Un colpo diretto a Berlusconi che dialoga con Italia viva, Coraggio Italia e altre forse di centro per creare una realtà europeista.L’ira di Berlusconi contro MeloniNel centrodestra si consuma anche rottura tra il Cavaliere e la leader di Fratelli d’Italia."È un'irriconoscente", avrebbe detto Berlusconi dopo l’intervento di Meloni a “Quarta Repubblica”. L’ex premier, però, non l’avrebbe presa bene secondo le indiscrezioni di stampa e anche se ad Arcore smentiscono, non sembra casuale che pochi giorni dopo sono state cancellate le presenze degli esponenti di Fratelli d'Italia alle trasmissioni Mediaset di tutta la settimana.

