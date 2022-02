https://it.sputniknews.com/20220205/brunetta-basta-al-bipolarismo-bastardo-serve-un-proporzionale-serio-14921659.html

Brunetta: "Basta al bipolarismo 'bastardo', serve un proporzionale serio"

Brunetta: “Basta al bipolarismo ‘bastardo’, serve un proporzionale serio”

Il centrodestra non esiste più e il ministro rilancia il progetto di Berlusconi per una forza che guarda all'Europa. Nel governo è "tornato il momento magico". 05.02.2022

Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, sicuro che nel governo, dopo la rielezione di Mattarella, sia “tornato il momento magico”, dà un giudizio netto dell’attuale legge elettorale e chiede con forza che si torni a un regime proporzionale, abbandonando il maggioritario che ha “radicalizzato l’offerta politica e ha lasciato il centro senza voce”.Parlando a Repubblica, Brunetta parla di una coalizione di centrodestra, “ultima figlia del bipolarismo ‘bastardo’ e di quello stare ‘o di qua o di là’, che sembra non esistere più”.Il progetto di BerlusconiBrunetta parla di “sogno” da realizzare, “tornare alla geniale intuizione di Berlusconi, quello di riunire tutte e tre le culture politiche italiane che guardano all’Europa. Tre filoni che hanno in Mattarella e in Draghi, che a quelle famiglie appartengono, i migliori interpreti e garanti”.E poi passa al ragionamento sul futuro di FI: “Forza Italia ha vinto fin quando ha mantenuto questi suoi tratti inclusivi, centristi, riformisti e moderati, svolgendo il ruolo di partito federatore del centro-destra. Forza Italia ha perso, al contrario, leadership e consensi, quando ha assunto posizioni appiattite sulla ‘destra-destra’, rappresentata dal 2018 in poi dal sovranismo della Lega di Matteo Salvini e dal nazionalismo di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. E siamo passati dal 35 al 5 per cento”.

