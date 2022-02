https://it.sputniknews.com/20220205/ambasciata-australiana-a-bangkok-telecamere-nascoste-nel-bagno-delle-donne-fermato-un-tecnico-14930160.html

Ambasciata australiana a Bangkok, telecamere nascoste nel bagno delle donne: fermato un tecnico

È stato fermato un ex-responsabile per i sistemi informativi dell'ambasciata, che ha doppia cittadinanza australiana e Tailandese, riporta il portale Thaiger. L'uomo, che aveva lavorato per organizzazioni e aziende statali in Australia, è rientrato in Thailandia, dove è stato assunto come impiegato tecnico presso l'ambasciata.Telecamere minuscole, posizionate in modo da poter riprendere filmati di ciò che succedeva nelle docce e nei gabinetti delle donne, sono state scoperte dai servizi di sicurezza dell'ambasciata, dopo che una dipendente ha trovato una piccola scheda di memoria per la videocamera sul pavimento del bagno delle donne.Nella giornata di oggi, le autorità australiane hanno confermato che l'ex-impiegato tecnico della missione diplomatica australiana a Bangkok è stato fermato dalla polizia thailandese lo scorso 6 gennaio, riferisce il portale.L'edificio dell'ambasciata, una struttura governativa di alta sicurezza, è stato messo in funzione nel 2017. La missione diplomatica, che prima si trovava in un altro quartiere di Bangkok, ci si è trasferita nello stesso anno. Oltre al fatto che la scoperta di telecamere nel bagno delle donne indica che la persona, o il gruppo di persone, che ha installato i dispositivi ha commesso una grave violazione della privacy, le autorità australiane considerano l'installazione di telecamere all'interno dell'ambasciata anche una grave violazione della sicurezza della missione diplomatica, riporta Thaiger.

