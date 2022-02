https://it.sputniknews.com/20220204/zuckerberg-in-declino-il-fondatore-di-facebook-non-e-piu-tra-le-10-persone-piu-ricche-di-forbes-14914128.html

Zuckerberg in declino? Il fondatore di Facebook non è più tra le 10 persone più ricche di Forbes

L'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, è quindi uscito dalla top 10 delle persone più ricche del mondo, scendendo al 12° posto nella lista dei miliardari di Forbes proprio dopo il fiasco di giovedì a Wall Street.Si tratta di un duro colpo per Zuckerberg, che era tra i primi tre fino a novembre 2021. Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos sono attualmente i primi tre della lista.Bloomberg lo ha chiamato uno dei "più grandi cali di ricchezza in un giorno di sempre" dopo che Meta ha annunciato profitti sotto le aspettative. Zuckerberg ha perso ben 31 miliardi di dollari e Facebook ha vissuto la sua prima stagnazione nella sua storia. Attualmente, la ricchezza del grande CEO della tecnologia è stimata in 87,4 miliardi di dollari.Negli ultimi tre mesi del 2021, Meta ha guadagnato solo 10,29 miliardi di dollari, o 3,67 dollari per azione, sui 33,67 miliardi di dollari di entrate, mentre gli analisti avevano previsto guadagni di 3,85 dollari per azione dai 33,36 miliardi di dollari di entrate.Negli ultimi tre mesi del 2021, Facebook ha perso circa 500.000 utenti giornalieri, mentre Meta nel complesso ha mostrato una crescita piuttosto modesta sia su WhatsApp, ma anche con Messenger e Instagram. Zuckerberg stesso ha riconosciuto che Facebook è in una fase che non ha mai affrontato prima: un forte rivale come TikTok, che, secondo le sue stesse parole, "è già un concorrente molto grande e continua a crescere ad un ritmo abbastanza veloce”.Inoltre, Facebook è da alcuni mesi in un ambizioso rebranding verso il "metaverso", dove intende costruire un mondo nella realtà virtuale ed aumentata. Da poco ha presentato gli Avatar 3D.Un mondo, però, dove a dicembre si è verificato un fatto molto inquietante che ha coinvolto una mamma inglese.

