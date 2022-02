https://it.sputniknews.com/20220204/zoo-di-new-york-coppia-di-pinguini-gay-adotta-un-pulcino-14910850.html

Elmer e Lima, due pinguini maschi della specie Humboldt, Spheniscus humboldti, sono ora genitori, ha comunicato lo Zoo di Syracuse, che ospita un programma di pinguini di fama internazionale.Sebbene lo zoo abbia almeno due coppie riproduttive di pinguini, i custodi hanno deciso di affidare almeno un uovo anche a Elmer e Lima, coppia stabile di lunga data, che pare avesse dimostrato una certa propensione e stabilità.Alcune volte, è stato notato, in questa specie le coppie sono un po’ maldestre con le uova fecondate e capita che le perdano, rompano inavvertitamente o non le covino con regolarità.Conoscendo, vista l’esperienza di altri zoo, la propensione dei maschi di questa specie di formare in alcuni casi coppie omosessuali e che queste possano dimostrarsi talvolta più affidabili delle coppie etero, i guardiani hanno voluto mettere alla prova i due pinguini.Dopo aver affidato loro prima un uovo fittizio, i guardiani hanno visto che la coppia tendeva a prendersene seriamente cura, per cui hanno poi provveduto a passare ad un uovo vero, fecondato da una delle coppie etero meno accurate.L’esperimento è perfettamente riuscito, perché Elmer e Lima sono stati impeccabili come genitori adottivi, covandolo regolarmente e, ora che il pulcino è nato, gli danno da mangiare con la consueta tecnica del rigurgito tipica di tutti i pinguini."Alcune coppie, quando ricevono un uovo finto per il test, si siedono sul nido, ma lasciano l'uovo da parte e non lo covano correttamente, oppure, al contrario, litigano per chi si siederà su di esso", ha detto il direttore alla Fox. "È così che valutiamo chi saranno i buoni genitori adottivi, ed Elmer e Lima sono stati esemplari in ogni aspetto della cura".

