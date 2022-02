https://it.sputniknews.com/20220204/von-der-leyen-ue-cerca-attivamente-alternativa-al-gas-russo-e-puo-bloccare-nord-stream-2-14917209.html

Von der Leyen: Ue cerca "attivamente" alternativa al gas russo e può bloccare Nord Stream-2

Funzionari europei hanno minacciato sanzioni contro il nuovissimo gasdotto tra le misure contro Mosca in caso di "invasione" dell'Ucraina. I funzionari russi... 04.02.2022, Sputnik Italia

L'Unione Europea è attivamente alla ricerca di alternative alle forniture di gas russo, principalmente dagli Stati Uniti, e il destino del gasdotto Nord Stream-2, recentemente completato, dipenderà dalle azioni di Mosca, ha affermato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.La presidente della Commissione Europea ha accusato il gigante russo del gas Gazprom di fornire all'Europa meno gas di quanto possa fare ed ha suggerito che la società dovrebbe aumentare il più possibile le consegne per tenere conto dell'attuale picco della domanda nella regione.Gazprom ha ripetutamente sostenuto negli ultimi mesi di adempiere a tutti gli obblighi previsti dagli accordi esistenti ed è disposta ad aumentare immediatamente le forniture all'Europa tramite nuovi contratti di lungo termine. La società ha anche incoraggiato la Germania ad accelerare la certificazione di Nord Stream-2, che porterebbe fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno come capacità aggiuntiva. Il colosso russo del gas ha inoltre raddoppiato le esportazioni verso l'Europa attraverso l'Ucraina questa settimana, prenotando 108 milioni di metri cubi di capacità dei gasdotti.La leader della Ue ha affermato che la dipendenza dell'Europa dal gas russo è irta di rischi a lungo termine e ha promesso il suo sostegno alla costruzione di un nuovo terminale di gas naturale liquefatto in Germania. Sanzioni La presidente della Commissione Europea ha inoltre commentato le nuove sanzioni in corso di definizione a Bruxelles contro la Russia nel caso di "invasione" dell'Ucraina, affermando che le misure afflittive potrebbero includere il divieto di vendita di articoli ad alta tecnologia alla Russia che Mosca "semplicemente non può sostituire da sola” in settori quali “l'intelligenza artificiale e armamenti, computer quantistici, laser e voli spaziali. La Russia ha bisogno di modernizzare urgentemente la sua economia. Questo non può essere fatto senza tecnologie in cui deteniamo senza dubbio una posizione di leadership nel mondo”, ha sottolineato. Mosca ha rigettato le minacce di sanzioni dell'Occidente sull'Ucraina, sostenendo di avere piani per coprirsi dai rischi se nuove restrizioni dovessero entrare in vigore. I funzionari russi hanno inoltre insistito ripetutamente sul fatto che il loro Paese non ha intenzione di invadere l'Ucraina, legando le accuse di politici e media occidentali alla giustificazione del continuo accumulo di forze Nato vicino al confine con la Russia.Le preoccupazioni della Russia si sono rivelate giustificate questa settimana, con il Pentagono che ha annunciato che 1.000 soldati statunitensi sarebbero stati ridistribuiti in Romania, mentre altri 2mila sarebbero stato inviati in Germania e Polonia. In aggiunta gli Stati Uniti ed i loro alleati hanno continuato a fornire armi letali a Kiev, riferendosi alla minaccia dell'aggressione russa.

