Valanga killer in Tirolo: 4 vittime e 1 disperso

Un'altra valanga è avvenuta nella località di a Soelden, ma fortunatamente non ci sono state vittime. 04.02.2022, Sputnik Italia

Slavina killer sulle Alpi del Tirolo, in Austria, nella località di Spiss. L'ammasso di neve staccatosi dalla montagna ha travolto un gruppo di escursionisti. Il bilancio ufficiale della tragedia è di 4 vittime e 1 disperso. Sul posto sono giunti 2 elicotteri austriaci 2 dalla vicina Svizzera. Al momento vanno avanti le ricerche della persona ancora sepolta sotto la neve.A Soelden, sul ghiacciaio di Rettenbach, c'è stata un'altra valanga che ha investito alcuni sciatori durante un fuoripista. Tutti e cinque sono stati tratti in salvo e ricoverati negli ospedali del posto, come anche nella clinica di Murnau in Baviera. Si segnala che negli ultimi giorni in Tirolo ci sono state abbondanti nevicate e sono state rilevate ben 13 slavine.

