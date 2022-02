https://it.sputniknews.com/20220204/vaccinazioni-58-milioni-di-italiani-sopra-i-5-anni-non-vaccinati-di-questi-15-milioni-50-14911546.html

Vaccinazioni: 5,8 milioni di italiani sopra i 5 anni non vaccinati, di questi 1,5 milioni 50+

Vaccinazioni: 5,8 milioni di italiani sopra i 5 anni non vaccinati, di questi 1,5 milioni 50+

Sono per l’esattezza 5.799.562 gli italiani di età superiore ai 5 anni ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid, secondo i dati del Commissario... 04.02.2022, Sputnik Italia

Coloro che tra i non vaccinati hanno più di 50 anni sono 1.516.796, secondo il rapporto settimanale.Nell'ultima settimana, le somministrazioni sono state 3.066.339. Secondo i dati aggiornati del ministero, il totale dei vaccinati in Italia con almeno una dose è di 49.080.942, pari al 90,87% della popolazione superiore ai 12 anni, mentre coloro che hanno completato il ciclo vaccinale è di 47.489.093, pari all’87,93 % della popolazione 12+.Il totale dei guariti (da massimo 6 mesi) è di 1.111.941, pari al 2,06 % della popolazione con più di 12 anni, per un totale di oltre 50 milioni (50.192.883), tra vaccinati con almeno una dose e guariti, su di una popolazione di poco meno di 60 milioni di abitanti.

