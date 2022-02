https://it.sputniknews.com/20220204/un-alpaca-nella-metropolitana-di-mosca---video-14912891.html

Un alpaca nella metropolitana di Mosca - Video

Il servizio di sicurezza della metropolitana di Mosca ha fatto entrare un alpaca, sebbene ciò sia contro le regole della società di trasporti. 04.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-04T23:31+0100

animali

video

virale

mosca

metropolitana

Una dipendente del servizio di sicurezza della metropolitana di Mosca ha fatto entrare un alpaca con i suoi padroni nella metropolitana, in quanto ha provato pena per l'animale, anche se le regole lo vietano, riporta il canale Telegram del Dipartimento dei Trasporti di Mosca.Le regole per il trasporto di animali sulla metropolitana della capitale russa specificano che l'animale deve essere posto in una gabbietta o trasportino. In ogni caso, il bagaglio non deve superare i 150 centimetri come somma delle misure di lunghezza, larghezza e altezza."Anche noi amiamo molto gli animali, ma in nessun caso bisogna trasportare animali simili nella metropolitana: se qualcosa fosse andato storto, non solo si sarebbe potuto fare male l'alpaca stesso, ma ne avrebbero potuto soffrire anche gli altri passeggeri o il transito dei treni. Per favore, abbiate cura degli animali, perché potrebbero aver paura", ha sottolineato il dipartimento.

mosca

